البورصة الأردنية تغلق مرتفعة

1325 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي بفعل شراء انتقائي في أسهم قيادية مثل الاتصالات الأردنية وسط شح في السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.26 بالمئة إلى 1999.24 نقطة في حين بلغت قيمة التداول أربعة ملايين دينار مقارنة مع 4.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي سامر سنقرط إنه رغم التحسن البسيط الذي ظهر على المؤشر اليوم إلا أن البورصة ضعيفة جدا نتيجة شح السيولة وغياب الشراء المؤسسي.

وأضاف سنقرط أن "الترقب الحذر لا يزال يسيطر على المتعاملين."

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 2.27 بالمئة إلى 2.25 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.94 بالمئة إلى 5.35 دينار.

وتراجع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.05 دينار وسهم البوتاس العربية 0.62 بالمئة إلى 20.72 دينار.

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1255 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية وسط تداولات مرتفعة.