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مكاسب الأسهم القيادية تدعم صعود كويت 15 بنهاية الأسبوع

Thu Dec 3, 2015 9:51am GMT
 
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0935 جمت - عززت مكاسب الأسهم القيادية أداء مؤشر كويت 15 بنهاية تعاملات الأسبوع ليغلق على صعود اليوم الخميس مخالفا أداء المؤشر السعري للسوق الذي سجل تراجعا طفيفا.

وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 1.32 بالمئة ليغلق عند 939.12 نقطة فيما خسر المؤشر السعري 0.27 بالمئة إلى 5788.7 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما بنك الكويت الوطني وبيتك بمكاسب 1.2 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم زين 2.8 بالمئة وبنك بوبيان 2.3 بالمئة وبنك الخليج 1.8 بالمئة.

وارتفعت أسهم بنك برقان وفيفا ومباني بنسسب تراوحت بين 1.1 و1.8 بالمئة فيما لم يتراجع أي من الأسهم القيادية بنهاية التعاملات.

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0850 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الخميس متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية مع ترقب المتعاملين لما سيسفر عنه اجتماع أوبك غدا الجمعة.   يتبع
 