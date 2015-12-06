المؤشر السعوي يغلق منخفضا

1305 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على تراجع متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية وسط غياب المحفزات الدافعة للصعود.

وخسر المؤشر 0.1 بالمئة ليغلق عند 7261.4 نقطة في تداولات قيمتها 4.8 مليار ريال.

وقاد التراجعات سهم جبل عمر بخسائر 2.8 بالمئة. وسجلت الشركة انخفاضا نسبته 78.22 بالمئة في صافي ربح السنة المالية المنتهية في 30-12-1436 ليصل إلى 91.9 مليون ريال مقارنة مع 422 مليونا قبل عام بفعل انخفاض إيرادات بيع الوحدات السكنية.

ونزلت أسهم الراجحي والطيار ومكة للتعمير والسعودي الفرنسي وسامبا وساب والعربي الوطني بين 1.1 و4.2 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم معادن 6.4 بالمئة والبحري 4.8 بالمئة وصافولا 1.8 بالمئة والمملكة 9.6 بالمئة وسافكو 2.9 بالمئة.

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