المؤشر السعودي ينخفض صباحا وسط هبوط جماعي للأسهم القيادية
0832 جمت - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء وسط هبوط جماعي للأسهم القيادية بفعل نزول أسعار النفط وغياب المحفزات الدافعة للصعود.
وظلت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في سبع سنوات في التعاملات الآسيوية مع مواصلة منظمة أوبك ضخ الخام قرب مستويات قياسية مرتفعة للدفاع عن حصتها السوقية لتتفاقم تخمة المعروض الناتجة عن مئات الآلاف من البراميل التي تنتج كل يوم ولا تجد طلبا.
وهبط المؤشر 2.3 بالمئة إلى 7001.6 نقطة.
ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 160 سهما وارتفعت أربعة اسهم جميعها لشركات صغيرة في حين استقر سهمان دون تغيير.
وقاد النزول سهما الراجحي وسابك بخسائر 2.6 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب.
وانخفضت أسهم جبل عمر وسامبا والسعودي الفرنسي وصافولا والأهلي التجار والمراعي بين 1.4 و3.8 بالمئة.
---------------