مشتريات مؤسسات المال المحلية تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - نجحت مشتريات مؤسسات المال المحلية في تحويل خسائر البورصة الصباحية إلى مكاسب لتنهي معاملات اليوم الاربعاء على ارتفاع وسط شح في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.32 بالمئة ليغلق عند 6629.3 نقطة والمؤشر الثانوي 1.15 بالمئة ليغلق عند 364.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 414.533 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما مالت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 77 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على 52 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.4 بالمئة والعربية للأقطان 1.1بالمئة وهيرميس 0.25 بالمئة وسوديك 1.7 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة اليوم عن دخولها في مشروع سكني وتجاري مشترك مع شركة مصر الجديدة للإسكان.

ونصحت نعيم المستثمرين في مذكرة بحثية اليوم "بالشراء في حالة نجاح (المؤشر الرئيسي) في تخطي حاجز 6645 نقطة... حد إيقاف الخسائر 6300 نقطة."

وشارك في الارتفاع أسهم بالم هيلز 0.9 بالمئة وجي.بي أوتو 3.9بالمئة بينما نزلت اسهم طلعت مصطفى 0.5 بالمئة وجلوبال تليكوم 1.5 بالمئة.