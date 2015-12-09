المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1310 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية ليرتد من نزول قوي قارب 2.5 بالمئة أمس ويعاود الصعود فوق الحاجز النفسي المهم الواقع عند 7000 نقطة.