المؤشر الأردني يختتم الأسبوع على ارتفاع

1330 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو السابع على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أسابيع بفعل اقبال محدود على أسهم قيادية مثل البنك العربي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 0.62 بالمئة إلى 2059.79 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.3 مليون دينار مقارنة مع 9.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال سامر سنقرط محلل مالي إن البورصة تشهد تحسنا نسبيا بدعم أسهم قيادية كمصفاة البترول والبنك العربي.

وأضاف سنقرط "نتوقع أن يعود التذبذب ضمن نطاق ضيق للمؤشر مع نهاية العام."

وارتفع سهم مصفاة التبرول 1.94 بالمئة إلى 4.19 دينار وسهم البنك العربي 2.12 بالمئة إلى 6.25 دينار.

وزاد سهم الكهرباء الأردنية 0.4 بالمئة إلى 2.49 دينار وسهم البنك الإسلامي الأردني 0.29 بالمئة إلى 3.4 دينار.

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