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بنك ترست في سورينام ينوى التحول إلى المعاملات الإسلامية

Mon Dec 14, 2015 9:52am GMT
 
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14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - يعتزم بنك ترست في سورينام تحويل جميع أنشطته ليصبح مصرفا إسلاميا خالصا بعد أن وقع اتفاقا مع ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية لتقديم المشورة في هذه العملية.

وسيصبح بنك ترست أول بنك إسلامي بالكامل في أمريكا الجنوبية وهو أحدث بنك يتعامل مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتطوير أنشطة التمويل الإسلامي.

وقال المدير التنفيذي للبنك مورين بادجويري في بيان إن البنك الذي اتخذ قرار التحول للأنشطة الإسلامية في يونيو حزيران يتبع استراتيجية تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وإن مبادئ التمويل الإسلامي ستدعم هذا الهدف.

وسورينام هي الدولة الوحيدة في النصف الغربي من الكرة الأرضية العضو في البنك الإسلامي للتنمية الذي انضمت إليه في عام 1997. وحصلت سورينام على تمويلات من البنك بقيمة إجمالية 149 مليون دولار من أجل 18 مشروعا.

وشاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تحويل عدة بنوك تقليدية إلى إسلامية من بينها مصارف في تونس وقازاخستان. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 