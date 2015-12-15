البنك السعودي الهولندي يوصي بتوزيع 0.25 ريال للسهم عن 2015

الرياض 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في المملكة إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 142.88 مليون ريال (38.1 مليون دولار) أرباحا نقدية عن عام 2015 بواقع 0.25 ريال للسهم.

وتقل تلك التوزيعات كثيرا عن تلك التي صرفها البنك عن 2014 والتي بلغت ريالا للسهم.

وبحسب بيان للبورصة اليوم الثلاثاء ستستحق التوزيعات للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والتي قال البنك إنه يعتزم عقدها في الربع الأول من 2016.

كان البنك سجل نموا نسبته 6.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات.