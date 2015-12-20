المؤشر السعودي ينخفض صباحا والأنظار على الميزانية

واستقر خام القياس العالمي مزيج برنت عند 36.88 دولار للبرميل يوم الجمعة بعدما بلغ أدنى مستوياته أثناء الجلسة عند 36.41 دولار بارتفاع 21 سنتا فقط من أقل مستوى له في 2004. وانخفضت البورصات العالمية مع مخاوف بشأن النمو الاقتصادي حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي متراجعا أكثر من اثنين بالمئة.