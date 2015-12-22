سهم فيفا يهبط في الكويت صباحا بعد اعتبار عرض اتصالات السعودية غير عادل

0630 جمت - هبط سهم شركة فيفا للاتصالات المتنقلة صباح اليوم الثلاثاء في الكويت واحدا في المئة ليصل إلى 990 فلسا بعد أن اعتبر مجلس إدارتها أن العرض المقدم من الاتصالات السعودية غير عادل.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن شركة الاتصالات السعودية سوف تتبع استراتيجية "التجميع من السوق" لأسهم فيفا خلال الفترة المقبلة وبالتالي الضغط على السهم بقدر الإمكان لشرائه بأقل سعر ممكن.

وأوضح الدليمي أن هبوط سهم فيفا اليوم يأتي في إطار ضغوط تمارسها محافظ وصناديق تعمل لحساب اتصالات السعودية لتحقيق هذا الهدف.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.04 في المئة إلى 5616 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.03 في المئة إلى 907.7 نقطة.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.8 في المئة والمدينة 1.5 في المئة وامتيازات 7.7 في المئة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الدولي 0.9 في المئة وزين 1.4 في المئة وبنك بوبيان 1.1 في المئة.