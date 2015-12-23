المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0710 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأربعاء بدعم من مكاسب الأسهم القيادية مع ترقب المتعاملين لكلمة يلقيها العاهل السعودي الملك سلمان أمام مجلس الشورى في وقت لاحق اليوم.

وصعد المؤشر 0.36 بالمئة إلى 7073.4 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهم الراجحي ذو الثقل بمكاسب 0.9 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم جبل عمر ومعادن والسعودي للاستثمار ومكة للتعمير والمراعي والحكير وجرير وسابك بنسب تراوحت بين 0.3 و 3.9 بالمئة.

في المقابل انخفضت اسهم الأهلي التجاري وصافولا 0.9 بالمئة وبنك الرياض 0.8 بالمئة وبنك الجزيرة والمملكة 0.6 بالمئة والعربي الوطني 1.1 بالمئة وسافكو 0.3 بالمئة.

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