مجلس إدارة بنك ساب السعودي يوصي بتوزيع 0.35 ريال للسهم عن النصف/2

الرياض 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) خامس أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الأصول إن مجلس إدارته قرر توزيع 525 مليون ريال (140 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2015 بواقع 0.35 ريال للسهم.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي ستعقد خلال الربع الأول من 2016.

وسجل البنك نموا نسبته 7.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)