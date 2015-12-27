المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف وأسهم مصر تنخفض

1252 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على ارتفاع طفيف مع ترقب المتعاملين للإعلان عن الموازنة السعودية غدا الاثنين فيما انخفضت البورصة المصرية وسط تداولات هزيلة مع تنامي المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.