مؤشر البورصة المصرية يغلق على تراجع

1245 جمت - أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية متراجعا بنسبة 0.07 في المئة اليوم الإثنين في حين فقد المؤشر الثانوي 0.3 في المئة.

وهبط عدد من الأسهم القيادية على رأسها سهم بورتو جروب 2.4 في المئة وعامر جروب 2.2 في المئة وبالم هيلز وطلعت مصطفى 1.6 في المئة وحديد عز 1.45 في المئة.

كما هبطت أسهم جي.بي أوتو 1.4 في المئة والمصرية للاتصالات 1.1 في المئة وإعمار مصر 0.7 في المئة وهيرميس والتجاري الدولي 0.3 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت أسهم جهينة 2.6 في المئة واوراسكوم كونستراكشون 2.1 في المئة وبايونيرز 0.4 في المئة.

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