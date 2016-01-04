تراجع طفيف للأسهم السعودية صباحا بعد قطع العلاقات مع إيران

0815 جمت - تراجع مؤشر السوق السعودي بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الاثنين بعد ان قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران الليلة الماضية.

وتراجع المؤشر السعودي 0.25 بالمئة ليصل إلى 6934.6 نقطة.

وكان محتجون إيرانيون اقتحموا السفارة السعودية في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بعد أن أعدمت المملكة رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر مما دفع الرياض إلى سحب طاقمها الدبلوماسي ومطالبة دبلوماسيين إيرانيين بمغادرة المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين ردا على قطع الرياض العلاقات مع طهران إن المملكة العربية السعودية استغلت الهجوم على سفارتها في ايران كحجة لإذكاء التوترات مضيفة أن طهران ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ونزلت أسهم سامبا 0.85 بالمئة وبتروكيم 0.9 بالمئة وبترورابغ 1.2 بالمئة وسبكيم 1.5 بالمئة وصافولا 1.2 بالمئة وزين 0.6 بالمئة.

وارتفعت أسهم سابك 0.3 بالمئة بعد ان كانت منخفضة في الدقائق الأولى من معاملات اليوم.

وكسبت أسهم الراجحي 0.5 بالمئة والمراعي 0.6 بالمئة وبنك البلاد 0.2 بالمئة.