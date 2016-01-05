تراجع الأسهم السعودية صباحا وسط توترات سياسية

0835 جمت - - فتح سوق الأسهم السعودية على ارتفاع اليوم قبل أن تتحول للهبوط مع احتدام التوترات الإقليمية بعد قطع العلاقات بين السعودية وإيران.

ونزل المؤشر السعودي 0.2 بالمئة ليصل إلى 6776.4 نقطة بعد أن كان مرتفعا بشكل طفيف في الدقائق الاولى من المعاملات.

وقطعت البحرين والسودان علاقاتهما مع إيران بعدما اتخذت الرياض الإجراء نفسه أمس الاحد كما أبلغ وزير خارجيتها عادل الجبير رويترز أن حكومته ستوقف أيضا الرحلات الجوية بين البلدين وتقطع العلاقات التجارية.

وكانت أكبر خسائر من نصيب سهم صافولا الذي انخفض 3.5 بالمئة. كما خسرت أسهم سابك 0.7 بالمئة وبترورابغ 0.4 بالمئة وسبكيم 1.2بالمئة وينساب 1.9 بالمئة وسامبا 0.2 بالمئة.

وشارك في النزول أسهم زين 0.6 بالمئة بينما ارتفعت أسهم الراجحي 0.9 بالمئة والمراعي 1.6 بالمئة وموبايلي 0.4 بالمئة.

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