بورصة مصر تصعد صباحا وسط مشتريات من الأفراد

0909 جمت - فتحت بورصة مصر على تراجع اليوم قبل أن تتحول للصعود مع ترقب اجتماع المجلس التنسيقي السعودي المصري.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.20 بالمئة ليصل إلى 6995.95 نقطة والمؤشر الثانوي 0.84 بالمئة ليصل إلى 379.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 111.407 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 83 بالمئة من المعاملات والأفراد على 76 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 0.7 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.45 بالمئة وطلعت مصطفى اثنين بالمئة وبالم هيلز وهيرميس 0.8 بالمئة.

ويعقد اليوم اجتماعا بين رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل وولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان بالرياض بعد اجتماع القاهرة في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأصدر العاهل السعودي بعد اجتماع القاهرة توجيهات بضخ استثمارات جديدة في مصر والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية "السوق يترقب أخبار ايجابية من اجتماع الرياض اليوم. سنواصل الارتفاع مازالت هناك فرص لتكوين مراكز مالية جديدة."