مبيعات الأجانب تهبط ببورصة مصر

1235 جمت - - هبطت مبيعات الأجانب المكثفة على الأسهم القيادية ببورصة مصر خلال معاملات اليوم الاربعاء ولكن وسط تداولات متوسطة.

وهبط المؤشر المصري الرئيسي 1.4 بالمئة ليغلق عند 6922.7 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.45 بالمئة إلى 384.8 نقطة.

وبلغت قيم التداول 426.765 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 77 بالمئة من المعاملات والأجانب على 20 بالمئة والأفراد على 70 بالمئة.

وخسرت أسهم التجاري الدولي 2.7 بالمئة وبالم هيلز 2.9 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.45 بالمئة والقلعة 1.3 بالمئة.

وقالت نعيم للبحوث في الوساطة المالية في مذكرة بحثية اليوم "نتوقع حركة هبوطية (للمؤشر الرئيسي) على المدى القريب ليصل إلى مستوى الدعم 6900 نقطة."