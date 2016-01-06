البورصة السعودية تتراجع 3.4% تحت ضغط أسهم البتروكيماويات

1236 جمت - هبطت سوق الأسهم السعودية في أواخر جلسة التداول اليوم الأربعاء في موجة بيع بشكل عام بقيادة أسهم شركات البتروكيماويات.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق منخفضا 3.34 في المئة عند 6517 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012.

وهبطت أسهم البتروكيماويات مع مخاوف بشأن الطلب العالمي والزيادات في أسعار الغاز اللقيم التي أعلنت في الميزانية الحكومية لعام 2016 الأسبوع الماضي وهو ما يحرم منتجي البتروكيماويات في المملكة من ميزة تنافسية بخفض التكلفة.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة في القطاع 3.75 في المئة بينما انخفض مؤشر قطاع البتروكيماويات 4.7 في المئة.

وتراجعت أسهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 5.65 في المئة والمتقدمة للبتروكيماويات 6.6 في المئة وكيان السعودية للبتروكيماويات 4.6 في المئة.

كما أغلقت أسهم بنك الجزيرة على انخفاض 5.45 في المئة وبنك ساب أربعة في المئة وصافولا 2.9 في المئة وموبايلي 3.9 في المئة.