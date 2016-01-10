الأسهم السعودية تصعد صباحا بعد سلسلة خسائر حادة
0820 جمت - حولت الأسهم السعودية نزولها خلال أول دقائق إلى مكاسب خلال أول نصف ساعة من تداولات اليوم الأحد بعد سلسلة من التراجعات القوية خلال الاسبوع الماضي على خلفية قطع العلاقات مع إيران وهبوط أسعار النفط العالمية.
وصعد المؤشر السعودي 0.36 بالمئة ليصل عند 6248.5 نقطة وارتفع مؤشر البنوك 1.04 بالمئة والبتروكيماويات 1.3 بالمئة.
وكسبت أسهم سابك 2.2 بالمئة وبترورابغ 2.4 بالمئة وسبكيم 1.4 بالمئة وينساب 1.1 بالمئة وسامبا 1.8 بالمئة والراجحي 0.5 بالمئة.
وتراجعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة لليوم الخامس على التوالي وأنهت الأسبوع على خسارة عشرة بالمئة متأثرة باستمرار تخمة المعروض العالمي وقتامة آفاق الطلب.
وارتفعت أسهم صافولا والمملكة القابضة 1.4 بالمئة وموبايلي 0.4 بالمئة وكيان 0.8 بالمئة وبتروكيم 7.5 بالمئة.
وهوت أسهم المراعي 9.7 بالمئة بعد أن أعلنت اليوم عن زيادة التكاليف 500 مليون ريال خلال هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء ووقف زراعة الأعلاف المستوردة.
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