خسائر حادة لبورصة مصر صباحا وسط مبيعات للأجانب

0920 جمت - هوت الأسهم المصرية بشكل حاد خلال أول ساعة ونصف من تداولات اليوم الثلاثاء وسط سيولة متوسطة ومع تراجع الأسواق الآسيوية والخليجية بعد تهاوي الأسعار النفط العالمية.

وهبط المؤشر الرئيسي 2.22 بالمئة إلى 6487.5 نقطة والمؤشر الثانوي 1.04 بالمئة إلى 370.56 نقطة.

وبلغت قيم التداول 184.883 مليون جنيه.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي 4.14 بالمئة ليصل إلى 34.77 جنيه.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "التجاري الدولي كسر دعمه عند 35.50 جنيه ويستهدف الآن مستوى 33.50 جنيه."

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 84.3 بالمئة من التداولات والأجانب على 12 بالمئة والأفراد على 51 بالمئة.

وتراجع النفط الخام ثلاثة بالمئة اليوم متجها صوب 30 دولارا للبرميل ومستويات لم يشهدها في أكثر من عشر سنوات بينما يهرع المحللون إلى خفض توقعاتهم للأسعار ويراهن المتعاملون على مزيد من الانخفاضات.

ويؤثر انخفاض النفط على ميزانيات دول الخليج مما قد ينعكس فيما بعد على مصر التي تعتمد بشكل قوي على المساعدات الخليجية.