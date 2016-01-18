صافي ربح بنك ساب السعودي يتراجع 3.1% في الربع/4

الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية تراجعا طفيفا نسبته 3.1 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2015 بفعل زيادة مصاريف العمليات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 939 مليون ريال (250.4 مليون دولار) مقابل 969 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 1.036 مليار ريال في الربع الرابع.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات... نتيجة الارتفاع في مخصص خسائر الائتمان."

وخلال عام 2015 بأكمله زاد صافي ربح البنك 1.52 بالمئة إلى 4.33مليار ريال من 4.26 مليار في 2014 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.