صافي ربح بنك البلاد السعودي ينخفض 18% في الربع/4

الرياض 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - انخفض صافي ربح بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة نحو 18 بالمئة في الربع الأخير من العام بفعل ارتفاع مصروفات العمليات وزيادة مخصصات خسائر الاستثمارات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 204.4 مليون ريال (54.5 مليون دولار) مقابل 248.9 مليون قبل عام بانخفاض 17.88 بالمئة.

وخلال عام 2015 بأكمله تراجع صافي ربح البنك 8.75 بالمئة إلى 788.4 مليون ريال من 864 مليونا في 2014.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "زيادة إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الارتفاع في مخصص خسائر الاستثمارات والتمويل."

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع خمسة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)