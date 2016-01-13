مؤشر بورصة الكويت يواصل هبوطه لليوم الخامس على التوالي

0955 جمت - واصل المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت اليوم الأربعاء هبوطه للجلسة الخامسة على التوالي في ظل انخفاض أسعار النفط.

وأغلق المؤشر الكويتي منخفضا 0.09 في المئة إلى مستوى 5353 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.08 في المئة إلى 851.7 نقطة.

وقال نواف الشايع المحلل الاقتصادي لرويترز إن هبوط اليوم "لم يكن قويا كما كان في السابق وكان هناك توازن في الجلسة" رغم الاغلاق على هبوط.

وتوقع الشايع أن تعود البورصة للارتفاع من جديد قريبا لاسيما في ظل الاقبال على تداول عدد من الاسهم القيادية.

وارتفعت أسهم زين 1.5 في المئة وكيبكو والبنك الدولي 1.9 في المئة والمباني 1.1 في المئة.

بينما هبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.3 في المئة وبنك وربة 1.1 في المئة وميزان القابضة 1.9 في المئة.