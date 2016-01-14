صافي ربح بنك الجزيرة السعودي ينخفض 20.1% في الربع/4

الرياض 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك الجزيرة السعودي انخفاضا نسبته 20.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2015 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 159 مليون ريال (42.4 مليون دولار) مقابل 199 مليون ريال قبل عام.

وعزا البنك نزول الأرباح إلى "انخفاض صافي الدخل بسبب الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 18 بالمئة نتيجة ارتفاع مصاريف الرواتب وما في حكمها بالإضافة إلى ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية."

لكن خلال عام 2015 بأكمله قفز صافي ربح البنك 125 بالمئة إلى 1.3 مليار ريال من 572 مليونا في 2014 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات وصافي دخل العمولات الخاصة.

تأسس بنك الجزيرة عام 1975 ويقدم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال.