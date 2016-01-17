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بورصة مصر تقلص خسائرها وتغلق منخفضة

Sun Jan 17, 2016 12:48pm GMT
 
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1235 جمت - نجحت مشتريات الأجانب ومؤسسات المال المحلية في تقليص خسائر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر من نحو 5.2 بالمئة ليغلق على تراجع 1.66 بالمئة عند 5760.2 نقطة وسط انخفاضات حادة في الأسواق الخليجية والعالمية منذ تداولات الأسبوع الماضي.

وبلغت قيم التداول 353.435 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 94 بالمئة من التداولات والمؤسسات على 74 بالمئة.

وتراجعت أسهم هيرميس 0.4 بالمئة وطلعت مصطفى 1.1 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.04 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 1.5 بالمئة.

في المقابل زادت أسهم التجاري الدولي 2.76 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.85 بالمئة وبالم هيلز 2.55 بالمئة والقلعة 2.5 بالمئة وسوديك 2.2 بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين في مذكرة بحثية اليوم "باستغلال الارتفاع كفرصة للبيع."

من ناحية أخرى قال محمد عمران رئيس البورصة في بيان اليوم "60 بالمئة من الشركات تتداول عند مضاعفات ربحية تقل عن عشر مرات و37 بالمئة من الشركات تحقق عائد على الكوبون يزيد عن عشرة بالمئة."

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