المؤشر الأردني يغلق منخفضا وسط مضاربات
1305 جمت - انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع محدودة في معظم الأسهم بقيادة سهم البنك العربي وسط تداولات غلبت عليها المضاربات.
وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.48 بالمئة إلى 2111.41 نقطة وبلغت قيمة التداول 7.9 مليون دينار مقارنة مع 9.3 مليون في الجلسة السابقة.
وقال عامر المعشر المحلل المالي إن من المتوقع حدوث عمليات بيع لجني الأرباح في بورصة عمان عقب ارتفاع أسعار الأسهم الأسبوع الماضي.
وأضاف "المضاربون مسيطرون على السوق."
وانخفض سهم الملكية الأردنية 0.95 بالمئة إلى 1.04 دينار وسهم البوتاس العربية 0.28 بالمئة إلى 20.93 دينار .
وتراجع سهم البنك العربي 1.29 بالمئة إلى 6.1 دينار وسهم مصفاة البترول 1.39 بالمئة إلى 4.25 دينار.
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