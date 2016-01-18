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المؤشر السعودي يرتد صاعدا من أدنى مستوى منذ 2009

Mon Jan 18, 2016 1:54pm GMT
 
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1336 جمت - عاود مؤشر سوق الأسهم السعودي الصعود اليوم الاثنين بعدما سجل أمس أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات.

وصعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5525.12 نقطة.

وسجل سهم الاتصالات السعودية أكبر المكاسب على المؤشر وارتفع 5.2 بالمئة تلاه سهم السعودية للكهرباء الذي قفز 5.8 بالمئة.

وزادت أسهم بنك البلاد والإنماء والسعودي الفرنسي وجرير وجبل عمر وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 1.2 و8.9 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم سابك والمراعي 3.4 بالمئة والبحري عشرة بالمئة والراجحي 1.3 بالمئة وكيان 9.6 بالمئة.

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1235 جمت - دفعت مشتريات مؤسسات المال المحلية الأسهم المصرية‭‭‭ ‬‬‬للصعود بفوة خلال معاملات اليوم الاثنين ولكن وسط شح في السيولة وذلك بعد سلسلة من التراجعات القوية منذ بداية الأسبوع الماضي.   يتبع
 