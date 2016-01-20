تراجعات حادة للأسهم المصرية والسعودية صباحا بعد تجدد هبوط أسعار النفط
0850 جمت - هوت الأسهم المصرية والسعودية بشكل كبير خلال بداية معاملات اليوم الاربعاء بفعل تجدد المخاوف بشأن تدني أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم العالمية.
وهوى المؤشر السعودي 4.1 بالمئة ليصل إلى 5518.1 نقطة ومؤشر قطاع البتروكيماويات 4.9 بالمئة والبنوك 3.2 بالمئة.
وهبطت عقود النفط الآجلة مجددا في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء وتراجع الخام الأمريكي أكثر من ثلاثة في المئة مقتربا من 27 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 2003 بفعل القلق بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وخسرت أسهم سابك خمسة بالمئة وسبكيم 4.2 بالمئة وكيان 9.8 بالمئة وسامبا 3.1 بالمئة والراجحي 2.5 بالمئة.
وانخفض سهم الطيار 7.03 بالمئة بعد تراجع الأرباح الفصلية سبعة بالمئة.
وشارك في النزول أسهم صافولا 7.6 بالمئة والمراعي 4.5 بالمئة وزين 2.3 بالمئة والمملكة القابضة 9.6 بالمئة.
وفي القاهرة هوى المؤشر الرئيسي 3.5 بالمئة ليصل إلى 5.882.65 نقطة.
وبلغت قيم التداول 139.294 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 77.45 بالمئة من التداولات حتى الآن. والعرب 16.7 بالمئة والأجانب 5.9 بالمئة والأفراد 72.8 بالمئة. يتبع