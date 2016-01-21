مقدمة 1-صافي ربح مصرف الراجحي السعودي يرتفع 28.2% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل مع تغيير المصدر)

من توم أرنولد

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية ارتفاعا نسبته 28.22 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي لتفوق النتائج توقعات المحللين بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات مع زيادة الدخل من رسوم الخدمات المصرفية وإيرادات أخرى.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يسجل فيها المصرف ارتفاعا في الأرباح الفصلية منذ نحو عامين.

وقال ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 1.95 مليار ريال (519.6 مليون دولار) مقارنة مع 1.52 مليار قبل عام.

وأظهرت نتائج أعمال مجموعة سامبا المالية ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول استقرار صافي أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي.

ويشير ذلك إلى تباين نتائج أعمال البنوك في هذا الموسم ما بين نمو الأرباح وتراجعها في ظل هبوط أسعار النفط الذي بدأت بعض آثاره في الظهور.

غير أن نتائج الراجحي تجاوزت تقديرات سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم إذ توقعوا أن يسجل البنك أرباحا فصلية قدرها 1.67 مليار ريال.