الأسهم السعودية تقفز صباحا مع صعود أسعار النفط

0810 جمت - قفزت أسهم البورصة السعودية صباح اليوم الأحد بسبب الصعود الكبير لأسعار النفط لتعوض جزءا من خسائرها التي منيت بها منذ بداية العام.

وفتح المؤشر السعودي الرئيسي على ارتفاع 6.1 في المئة ليصل إلى 5795 نقطة مدعوما بصعود أسهم القطاعات الرئيسية لاسيما قطاعي البنوك البتروكيماويات.

وقفز مؤشر قطاع البنوك السعودي 6.4 في المئة والبتروكيماويات 6.5 في المئة.

وارتفعت أسهم بنك الرياض 4.06 في المئة والبنك الأهلي 5.2 في المئة ومصرف الراجحي 7.9 في المئة.

كما قفز سهم سابك 8.1 في المئة ومعه أسهم قطاع البتروكيماويات بنسب مختلفة ومنها بتروكيم 6.4 في المئة وكيمانول 4.9 في المئة وينساب والمتقدمة 6.9 في المئة وبترورابغ 6.6 في المئة.

وصعدت أسهم المملكة القابضة 2.3 في المئة وزين 4.2 في المئة واتصالات 3.4 في المئة وموبايلي 8.3 في المئة.

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