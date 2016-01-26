البورصة الأردنية تغلق منخفضة بفعل عمليات جني أرباح

1330 جمت - انخفضت البورصة الأردنية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية بهدف جني أرباح بعد أن وصلت أمس لأعلى مستوى لها منذ 21 أسبوعا.

وتراجع المؤشر العام للأسهم 0.19 بالمئة ليغلق عند 2135.71 نقطة في حين زادت قيمة التداول إلى 10.7 مليون دينار مقارنة مع 6.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن بورصة عمان شهدت اليوم حركة تداول طبيعية بهدف تحقيق ربح سريع بعد أن وصلت أسعار الأسهم لمستويات مغرية.

وأضاف مصطفى أن "صفقات داخلية رفعت من قيمة التداول اليوم."

وارتفع سهم مصفاة البترول 2.32 بالمئة إلى 4.4 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.81 بالمئة إلى 2.2 دينار.

وتراجع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.09 دينار وسهم بنك الإسكان 0.53 بالمئة إلى 9.35 دينار.

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