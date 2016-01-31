مكاسب البنوك والبتروكيماويات تدعم صعود المؤشر السعودي

1309 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الاسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات في ظل موجة صعود لأسواق المنطقة بدعم من صمود أسعار النفط فوق مستوى 30 دولارا للبرميل وانتعاش الأسهم العالمية.