سهم فيفا يغلق منخفضا 4.26% بعد اعلان الاتصالات السعودية زيادة حصتها بها

0940 جمت - أغلق سهم فيفا للاتصالات المتنقلة اليوم الإثنين منخفضا 4.26 في المئة إلى 900 فلس في بورصة الكويت بعد أن قالت شركة الاتصالات السعودية إنها جمعت أسهما ترفع بها حصتها في شركة فيفا إلى نحو 52 في المئة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هناك "ضغوطا طبيعية" يتم ممارستها على سهم فيفا من قبل صناديق ومحافظ قريبة من شركة الاتصالات السعودية.

وقال الدليمي إن شركة الاتصالات السعودية تهدف حاليا إلى خفض سعر السهم "ربما تمهيدا لتقديم عرض جديد لشراء باقي الاسهم لاسيما المملوكة للمؤسسات الحكومية."

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 0.14 في المئة إلى 5107.2 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.27 في المئة إلى 827.6 نقطة.

واضاف الدليمي أن جلسة اليوم هي "جلسة جس نبض" بعد أن انتهى شهر يناير كانون الثاني بارتفاعات كبيرة في أيامه الأخيرة عوضت جزءا محدودا من الهبوط الكبير الذي لحق بالسوق خلاله.

وأغلقت أسهم زين على ارتفاع 1.4 في المئة وبنك وربة 2.3 في المئة وأمريكانا 5.7 في المئة والمباني 1.1 في المئة وبنك الكويت الدولي 1.01 في المئة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.5 في المئة وبنك برقان 4.2 في المئة.

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