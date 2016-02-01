Fri 4 Aug 2017 | 6:59 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصدر: الإسلامي للتنمية يختار مرتبين لاصدار صكوك

Mon Feb 1, 2016 12:27pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الاثنين ان البنك الإسلامي للتنمية كلف ثمانية بنوك بترتيب اصدار صكوك محتمل بالدولار.

وقال مصدران على اطلاع مباشر على الامر إن البنك ومقره جدة اختار بنك بوبيان وسي.اي.ام. بي. وكومرتسبنك وبنك الإمارت دبي الوطني وبنك الخليج الدولي وجيه.بي مورجان وناتكسيس وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات غير علنية.

وأضافا أن البنك الذي يحمل تصنيف‭AAA ‬ يعتزم طرح صكوك بالحجم القياسي في الربع الأول. وحجم الطرح القياسي لا يقل عن 500 مليون دولار عادة.

ويسعى البنك لزيادة طروحات الصكوك ويرجع ذلك في جزء منه لتعزيز مكانته بين مؤسسات الاستثمار الدولية ولضمان مستويات تسعير مماثلة لبنوك التنمية الاخرى. وكان اخر طرح للبنك لصكوك خمسية بقيمة مليار دولار في مارس آذار 2015. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 