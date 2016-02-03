المؤشر السعودي يواصل النزول بفعل هبوط النفط
0850 جمت - واصل مؤشر سوق الأسهم السعودي مساره النزولي بفعل انخفاض أسعار النفط والأسهم العالمية وغياب المحفزات المحلية الدافعة للصعود.
وواصلت أسعار النفط الهبوط لثالث جلسة في التعاملات الاسيوية اليوم الاربعاء بعد أن أظهر تقرير من معهد البترول الامريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت قفزة الاسبوع الماضي لتصل إلى أكثر من نصف مليار برميل بينما تخطط إيران لزيادة صادراتها بدءا من مارس اذار.
وخسر المؤشر 0.37 بالمئة صباح الاربعاء ليصل إلى 5855.17 نقطة.
وعادة ما تتخذ البورصة السعودية أسعار النفط معيارا لأدائها في غياب الأخبار الإيجابية الدافعة للصعود. وخسر المؤشر السعودي 15.3 بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس.
وقادت أسهم البنوك والبتروكيماويات تراجعات السوق صباحا وسجل سهما الأهلي التجاري وسابك أكبر الخسائر على المؤشر بنزولهما 2.7 بالمئة و1.13 بالمئة على الترتيب.
كما انخفضت أسهم صافولا وجرير والطيار والسعودي الفرنسي وساب والحكير بنسب تراوحت بين 0.7 و5.5 بالمئة.
في المقابل ارتفعت اسهم الراجحي 0.8 بالمئة ومكة للتعمير 2.3 بالمئة والسعودي الهولندي 3.4 بالمئة.
كما صعدت أسهم إعمار المدينة الاقتصادية 2.7 بالمئة وموبايلي 1.1 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة.