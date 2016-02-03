المؤشر الأردني يرتفع بقيادة أسهم القطاع المصرفي

1330 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم للجلسة الثانية على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2015 بفعل عمليات شراء في أسهم قيادية في قطاع البنوك.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.22 بالمئة إلى 2150.37 نقطة كما زادت قيمة التداول إلى 10.3 مليون دينار مقارنة مع 9.2 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال سامر سنقرط محلل مالي إن بورصة عمان تشهد حركة تداول نشطة مع دخول مستثمرين جدد معظمهم من المضاربين الصغار.

وأضاف سنقرط "المتعاملون بانتظار النتائج السنوية على أمل توزيعات جيدة."

وارتفع سهم البنك الإسلامي الأردني 0.56 بالمئة إلى 3.53 دينار وسهم بنك الأردن 1.71 بالمئة إلى 2.97 دينار.

وفي المقابل انخفض سهم الملكية الأردنية 3.12 بالمئة إلى 0.93 دينار وسهم مصفاة البترول 0.22 بالمئة إلى 4.37 دينار.

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1305 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين.