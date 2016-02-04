سهم أمريكانا يقفز 5 في المئة بنهاية التداول بعد إعلان بيع حصة الخرافي بها لمجموعة خليجية

0955 جمت - قفز سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) 5.26 في المئة بنهاية إغلاق اليوم الخميس في بورصة الكويت ليغلق عند دينارين بعد توقيع اتفاق مبدئي لبيع حصة مجموعة الخرافي فيها إلى مجموعة خليجية بقيادة محمد العبار.

وأغلق المؤشر الكويتي مرتفعا 1.55 في المئة ليصل إلى 5198.4 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.82 في المئة إلى 840.55 نقطة.

وقال مصطفى بهبهاني رئيس المجموعة الخليجية للاستشارات الاقتصادية لرويترز إن أهمية الإعلان عن الصفقة تأتي من كونه جاء بعد "فترة صعبة" وهبوط كبير مني به سوق الكويت للأوراق المالية كما أن مثل هذه الصفقة من شأنها أن توفر سيولة كبيرة للسوق.

واضاف بهبهاني أن الصفقة تأتي في "الوقت المناسب" لمجموعة الخرافي وهي من أكبر المجموعات الاستثمارية في بورصة الكويت نظرا لأن المجموعة تحتاج إلى سيولة للوفاء بالتزاماتها.

واضاف أن الصفقة ضرورية أيضا لتقسيم ميراث عائلة الخرافي إذا احتاج الورثة ذلك بعد وفاة مؤسسي المجموعة ناصر الخرافي وجاسم الخرافي.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 4.4 في المئة وزين 4.3 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 5.3 في المئة وبيت التمويل الكويتي اثنين في المئة.

وهبطت أسهم البنك التجاري الكويتي اثنين في المئة وألافكو 1.1 في المئة ورمال الكويت ثلاثة في المئة.