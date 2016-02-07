المؤشر الأردني يغلق على انخفاض طفيف

1325 جمت - انخفضت البورصة الأردنية بشكل طفيف للجلسة الثانية على التوالي بفعل مضاربات في الأسهم الصغيرة.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.04 بالمئة إلى 2125.64 نقطة وبلغت قيمة التداول 8.6 مليون دينار مقارنة مع 56.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى المحلل المالي إن معظم تداولات اليوم كانت من قبل صغار المضاربين وسط حالة ترقب بانتظار الإفصاح عن نتائج باقي الشركات للعام الماضي.

وأضاف "السيولة في السوق ضعيفة اليوم مقارنة مع الخميس الماضي عقب صفقتين على البنك العربي."

وانخفض سهم الملكية الأردنية 2.15 بالمئة إلى 0.91 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.14 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.14 بالمئة إلى 5.29 دينار.