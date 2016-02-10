البورصة الأردنية ترتفع لأعلى مستوى لها منذ أسبوع

1320 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية للجلسة الثانية على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع بفعل عمليات شراء في أسهم ريادية بقيادة سهم البنك العربي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.29 بالمئة إلى 2129.07 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.9 مليون دينار مقارنة مع 7.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن بعض عمليات الشراء المحلية في سهم البنك العربي قادت المؤشر للارتفاع اليوم وسط سيولة ضعيفة.

وأضاف مصطفى "نسب توزيعات الأرباح ستؤثر على المؤشر بالتأكيد ونحن بانتظارها."

وارتفع سهم البوتاس العربية 3.33 بالمئة ليغلق على 18.6 دينار كما صعد سهم البنك العربي 1.47 بالمئة إلى 6.2 دينار.

وتراجع سهم الملكية الأردنية 1.06 بالمئة إلى 0.93 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.53 بالمئة إلى 2.53 دينار بنهاية الجلسة.

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