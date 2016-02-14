الأسهم القيادية تهبط في الكويت وسط تداولات ضعيفة

0945 جمت - هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الأحد ما دفع مؤشر كويت 15 للانخفاض 0.66 في المئة إلى 821.7 نقطة وسط تداولات ضعيفة بلغت 7.1 مليون دينار.

وتراجع المؤشر السعري الرئيسي 0.01 في المئة ليغلق عند 5131.05 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن السبب الرئيسي لهبوط الأسهم القيادية وإحجام المتداولين عن الشراء هو إعلان إيران شحن أربعة ملايين برميل من النفط الخام إلى أوروبا خلال 24 ساعة.

واضاف صبري "كثيرون تحفظوا عن الدخول ترقبا لمعرفة تأثير هذه الشحنة على الأسواق.. هناك تحفظ على عمليات الشراء والدخول رغم النتائج الجيدة التي أعلنتها الشركات."

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة والمباني 3.3 في المئة وأمريكانا 1.7 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وبنك الخليج واحدا في المئة.

بينما ارتفعت أسهم أجيليتي 1.2 في المئة وألافكو 2.25 في المئة والوطنية العقارية وبنك وربة 1.1 في المئة.