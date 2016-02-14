بورصة مصر تغلق منخفضة وسط شح في السيولة

1235 جمت - ساهمت مبيعات الأجانب والعرب على بعض الأسهم القيادية في تراجع بورصة مصر خلال معاملات اليوم الأحد وسط شح واضح في السيولة وافتقاد المحفزات التي قد تشجع المستثمرين على ضخ أموال طازجة في السوق.

وتراجع المؤشر الرئيسي 1.03 بالمئة ليغلق عند 5753.7 نقطة بعد ان كان مرتفعا صباحا. وصعد المؤشر الثانوي 0.79 بالمئة ليغلق عند 349.9 نقطة.

وبلغت قيم التداول 229.503 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع بينما مالت معاملات المصريين إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 97 بالمئة من التداولات والمؤسسات على 81 بالمئة.

ونزلت أسهم التجاري الدولي 2.5 بالمئة وطلعت مصطفى 3.7 بالمئة والقلعة 1.65 بالمئة وسوديك 2.1 بالمئة وجلوبال 1.15 بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم المستثمرين "بتخفيف مراكزهم قرب مستوى المقاومة"

وخسرت أسهم بايونيرز 0.5 بالمئة وجي.بي أوتو 1.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.8 بالمئة.