المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بدعم من مكاسب البتروكيماويات والبنوك
1320 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاثنين على ارتفاع بدعم من صعود شبه جماعي للأسهم المتداولة وبمكاسب قوية لأسهم البتروكيماويات والبنوك.
وزاد المؤشر 2.4 بالمئة إلى 5691.25 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.2 مليار ريال.
ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها ارتفع 161 سهما وتراجعت ثلاثة أسهم واستقرت ثلاثة أسهم أخرى دون تغيير.
وقاد الارتفاعات سهما سابك والراجحي بمكاسب 3.1 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.
كما صعدت أسهم صافولا والسعودي الفرنسي وسامبا والأهلي التجاري والإنماء وجرير بنسب تراوحت بين 1.8 و5.4 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم اسمنت العربية 1.8 بالمئة والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة والكيميائية 0.2 بالمئة.
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