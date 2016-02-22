مشتريات الأجانب على التجاري الدولي تصعد ببورصة مصر والسعودية ترتفع بدعم من النفط

1235 جمت - دعمت مشتريات الأجانب القوية على سهم البنك التجاري الدولي صاحب اكبر وزن نسبي في السوق ارتفاعات بورصة مصر خلال معاملات اليوم الاثنين وسط سيولة متوسطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.31 بالمئة ليغلق عند 6086.45 نقطة والمؤشر الثانوي 0.47 بالمئة ليغلق عند 353.9 نقطة.

وبلغت قيم التداول 426.919 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 89.5 بالمئة من التداولات والأجانب على 8.4 بالمئة والمؤسسات على 75 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 2.45 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 5.3 بالمئة وبالم هيلز 1.3 بالمئة وعامر جروب 2.9 بالمئة وهيرميس 0.3 بالمئة.

وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية لرويترز صباح اليوم "مقابلة محافظ البنك المركزي الليلة الماضية لها تأثير إيجابي على معنويات المستثمرين وأظهرت أن الأمور ليست سيئة كما يتوقعها البعض."

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الليلة الماضي في مقابلة تلفزيونية إنه لن يعوم الجنيه المصري قبل أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى يتراوح بين 25 و30 مليار دولار صعودا من مستواه الحالي عند 16.48 مليار دولار.

وقال فتحي "أعتقد أن البورصة انفصلت عن الأسواق الخليجية والعالمية وعادت للتأثر بالأخبار المحلية."