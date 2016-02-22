ملخص-ستاندرد اند بورز تعدل تصنيفات بنوك سعودية

22 فبراير شباط (رويترز) - ستاندرد اند بورز:

* تعدل تصنيف البنك السعودي الفرنسي إلى ‭+‬BBB من A والنظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

* تعدل تصنيف مجموعة سامبا المالية إلى ‭A-‬ من ‭A‬.

* تعدل تصنيف مصرف الراجحي إلى ‭-‬A من A.

* تعدل تصنيف البنك العربي الوطني إلى ‭BBB+‬ من A والنظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

* تعدل تصنيف البنك الأهلي التجاري إلى ‭-‬A من A.

* تعدل تصنيف البنك السعودي البريطاني إلى ‭-‬A من A مع نظرة مستقبلية سلبية.

* تعدل تصنيف بنك الرياض إلى ‭-‬A من A.