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ملخص-ستاندرد اند بورز تعدل تصنيفات بنوك سعودية

Mon Feb 22, 2016 7:49pm GMT
 
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22 فبراير شباط (رويترز) - ستاندرد اند بورز:

* تعدل تصنيف البنك السعودي الفرنسي إلى ‭+‬BBB من A والنظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

* تعدل تصنيف مجموعة سامبا المالية إلى ‭A-‬ من ‭A‬.

* تعدل تصنيف مصرف الراجحي إلى ‭-‬A من A.

* تعدل تصنيف البنك العربي الوطني إلى ‭BBB+‬ من A والنظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

* تعدل تصنيف البنك الأهلي التجاري إلى ‭-‬A من A.

* تعدل تصنيف البنك السعودي البريطاني إلى ‭-‬A من A مع نظرة مستقبلية سلبية.

* تعدل تصنيف بنك الرياض إلى ‭-‬A من A.

* تعدل تصنيف البنك السعودي للاستثمار إلى ‭BBB‬ من ‭BBB+‬ والنظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 