أسهم السعودية ومصر تغلق منخفضة

1315 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأربعاء على انخفاض في ظل استمرار هبوط أسعار النفط وغياب المحفزات الدافعة للصعود.

وقاد النزول أسهم البتروكيماويات مع انخفاض مؤشر القطاع 2.15 بالمئة متأثرا في الأساس بخسائر سهم سابك القيادي الذي هبط 2.1 بالمئة.