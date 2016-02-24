تراجع أسعار النفط يوقف صعود أسواق الأسهم الخليجية

من أندرو تورشيا

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء بعدما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد مما أوقف صعودا بفعل الآمال بأن يكون تراجع أسعار النفط قد بلغ مداه.

ومع تراجع خام برنت مجددا لما دون 33 دولارا للبرميل هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 بالمئة إلى 5942 نقطة.

وقاد قطاع البتروكيماويات هبوط السوق مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.1 بالمئة. وتراجعت أيضا أسهم المضاربة من الفئة الثانية. وهوى سهم السعودية لصناعة الورق 8.1 بالمئة.

واتسم أداء شركات التجزئة بالضعف. وانخفض سهم أسواق عبد الله العثيم 1.9 بالمئة رغم أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيعات أرباح نقدية بواقع ريالين للسهم لعام 2015 بزيادة عن 2014 وأعلى من توقعات الأهلي كابيتال البالغة 1.75 ريال للسهم.

قد يتضرر قطاع التجزئة هذا العام مع تآكل القوة الشرائية للمستهلكين بعدما قفز التضخم في يناير كانون الثاني.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.7 بالمئة إلى 3137 نقطة مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح.

وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارة من حيث القيمة السوقية 2.8 بالمئة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.