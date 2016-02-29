Fri 4 Aug 2017 | 6:49 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

هيئة السوق المالية تقر زيادة رأسمال بنك البلاد 20%

Mon Feb 29, 2016 5:56am GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 29 فبراير شباط (رويترز) - قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها وافق على الطلب المقدم من بنك البلاد أصغر البنوك العاملة في المملكة لزيادة رأماله 20 بالمئة إلى ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من خمسة مليارات عبر توزيع اسهم مجانية.

وقالت الهيئة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة إن الزيادة ستتم عبر توزيع سهم لكل خمسة أسهم قائمة وستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة والذي سيعقد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على هذه الموافقة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
 