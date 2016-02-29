هيئة السوق المالية تقر زيادة رأسمال بنك البلاد 20%
الرياض 29 فبراير شباط (رويترز) - قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها وافق على الطلب المقدم من بنك البلاد أصغر البنوك العاملة في المملكة لزيادة رأماله 20 بالمئة إلى ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من خمسة مليارات عبر توزيع اسهم مجانية.
وقالت الهيئة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة إن الزيادة ستتم عبر توزيع سهم لكل خمسة أسهم قائمة وستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة والذي سيعقد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على هذه الموافقة.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.