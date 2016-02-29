هيئة السوق المالية تقر زيادة رأسمال بنك البلاد 20%

الرياض 29 فبراير شباط (رويترز) - قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها وافق على الطلب المقدم من بنك البلاد أصغر البنوك العاملة في المملكة لزيادة رأماله 20 بالمئة إلى ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من خمسة مليارات عبر توزيع اسهم مجانية.