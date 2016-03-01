المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0901 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء مدعوما بصعود شبه جماعي للأسهم المتداولة بعد ارتفاع أسعار النفط.
وزادت أسعار النفط اليوم مع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة وأوبك بما ساهم في كبح تخمة المعروض بالسوق وهو ما طغى على تأثير تراجع قطاع الصناعات التحويلية في الصين الذي أجج المخاوف من تباطؤ نمو الطلب.
وقفز المؤشر 1.34 بالمئة إلى 6174.4 نقطة.
ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها ارتفع 160 سهما وتراجعت ثلاثة أسهم فيما استقرت أربعة أسهم دون تغيير.
وقاد الصعود سهما سابك والراجحي الثقيلان بمكاسب 2.1 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.
كما زادت أسهم جبل عمر وصافولا وجرير ودار الأركان وينساب وكيان بين 1.8 و4.1 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم أسمنت اليمامة 0.7 بالمئة والعثيم 0.6 بالمئة وايه.ان.بي للتأمين 0.5 بالمئة.
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